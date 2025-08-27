Condò: "Senza rimpiazzo, la Juventus dovrebbe riqualificare Vlahovic"
Paolo Condò, nel suo consueto editoriale sulle pagine del Corriere della Sera, ha detto la sua sul caso Dusan Vlahovic a poco più di una settimana dalla fine del mercato: "E tutto lo stadio a chiedersi perché rinunciare a una punta che ha mille difetti - il principale è lo stipendio.
Ma anche una rara consuetudine con il gol. Non riuscisse a piazzarlo, e a prendere di conseguenza Kolo Muani, la Juve dovrebbe riqualificare Dusan Vlahovic a tutti gli effetti come una delle proprie star. Con la data di scadenza, ma ce ne sarebbero di traguardi da centrare prima di dirsi addio".
