Condò: "Vincere a Bergamo sarebbe un'impresa paragonabile a quella di Madrid"

Vigilia di Atalanta-Milan, crocevia fondamentale per la stagione rossonera in campionato: il Milan di Fonseca dice di puntare allo Scudetto, ma per ora i risultati non gli stanno dando pienamente ragione. Paolo Condò, noto giornalista, in diretta su Sky Sport commenta così l'importanza della gara di domani a Bergamo:

"Secondo me questa partita contro l’Atalanta è quasi decisiva per la stagione italiana del Milan, che ha perso parecchi punti nella fase iniziale del campionato. Ora ha bisogno di un’impresa, tale sarebbe vincere a Bergamo, per risistemare un po’ i conti e guadagnare consapevolezza, fiducia ed entusiasmo. Ma soprattutto guadagnare punti e fermare qualcuna delle squadre che stanno correndo in avanti. Non a caso ho detto stagione italiana, perché quella Europea, che avrà una partita molto importante, ma certamente meno difficile, in casa contro la Stella Rossa la prossima settimana. Quella Europea è già stata rimessa in sesto. Il Milan ora si può chiedere, ed il Milan chiede a se stesso, la qualificazione diretta tra le prime 8: è alla sua portata. L’impresa di Madrid ha cambiato le carte in tavola, e vincere a Bergamo sarebbe un’impresa paragonabile. Non ho dubbi che Fonseca ci sta pensando”.