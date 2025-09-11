Confermato Zvonimir Boban nella squadra di SkySport le coppe europee 2025-2026

(ANSA) - MILANO, 11 SET - Una serata glamour per presentare la stagione delle coppe europee su Sky Sport. All'interno del '21 House of Stories', zona Navigli, si è ritrovato il gotha del calcio italiano, alla presenza del presidente e dell'ad della Lega calcio Serie A, Ezio Simonelli e Luigi De Siervo, Giorgio Chiellini e Gianluca Zambrotta. La squadra dei giornalisti e telecronisti Sky, di fronte ai trofei originali di Champions League, Europa League e Conference League, ha accompagnato una rosa mondiale, guidata in panchina Fabio Capello e Luca Gotti; in porta Walter Zenga, Luca Marchegiani e Nando Orsi; in difesa Giuseppe Bergomi, Alessandro Costacurta, Lorenzo Minotti, Faouzi Ghoulam e Paolo Gobbi; in regia Riccardo Montolivo e Giancarlo Marocchi; in attacco Paolo Di Canio e Zvonimir Boban a servire Alessandro Del Piero, Fabio Quagliarella, Michele Padovano e Aldo Serena. "Deve essere faticoso alzare per 37 volte queste coppe - scherza l'ad dell'azienda, Andrea Duilio, in riferimento al numero di trofei continentali vinti dalla squadra Sky -.

Abbiamo una squadra Sky forte e squadre italiane molto competitive. È un grande privilegio e onore dare il via a questa stagione di coppe europee". A fare da sottofondo alla serata 'La vita è adesso' di Claudio Baglioni. (ANSA).