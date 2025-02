Contatto Inter-Felix, Marotta: "Non abbiamo approfondito un interesse da parte nostra"

Giuseppe Marotta, presidente e amministratore delegato dell'Inter, ha parlato in merito al possibile interesse dei nerazzurri nel mercato di gennaio per Joao Felix, arrivato in prestito secco al Milan dal Chelsea. Questa la sua risposta ai microfoni di DAZN.

Joao Felix poteva arrivare all'Inter?

"Non abbiamo avviato assolutamente nessuna negoziazione, sono stati valutati dei nomi ma abbiamo deciso di restare col nostro organico senza approfondire il discorso, fermo restando il rispetto per determinati giocatori".

Così Joao Felix oggi pomeriggio sull'indiscrezione: "Sì, il mio agente me ne ha parlato. Mi ha detto che l'Inter era interessata. Ma avevo già iniziato a trattare col Milan e avevo già in mente di venire al Milan. Ho detto che sarebbe stato impossibile, avevo già deciso di venire qua".