Conte: "Credo che Fonseca abbia trovato una solidità di base maggiore rispetto a noi su cui lavorare. La differenza tra noi e loro è che ci hanno dato 22 punti di distacco l'anno scorso"

Antonio Conte, allenatore del Napoli, è presente in conferenza stampa al termine della sfida contro il Milan, valida per la decima giornata del campionato di Serie A.



Questa vittoria cambia il senso della stagione?

"Il cartello 'Lavori in corso' c'è e ci rimarrà. Ribadisco: il Napoli, come anche il Milan, ha cambiato allenatore e ha iniziato un nuovo percorso. La differenza tra noi e loro è che ci ha dato 22 punti di distacco l'anno scorso. Anche loro hanno la scritta 'Lavori in corso', nonostante credo che Fonseca abbia trovato una solidità di base maggiore rispetto a noi su cui lavorare. Ogni club a inizio anno si pone degli obiettivi e quello del Napoli è di tornare in Europa, entrando dalla porta principale; però c'è chi ci vuole rubare l'idea, ci sono cinque-sei squadre. Non cambia niente rispetto al passato. Rimaniamo umili. Sono tre punti importanti. Nessuno, nessuno si poteva aspettare 25 punti dopo ciò che è successo l'anno scorso. Abbiamo messo un po' di fieno in cascina in vista dei periodi negativi".