Conte sgrida De Bruyne: "Se non era contrariato per il risultato ha trovato la persona sbagliata"
MilanNews.it
(ANSA) - MILANO, 28 SET - "De Bruyne? Mi auguro che fosse contrariato per il risultato, se lo fosse per altro ha preso la persona sbagliata": lo dice il tecnico del Napoli Antonio Conte dopo la sconfitta contro il Milan a San Siro parlando della rabbia del centrocampista al momento del cambio. De Bruyne ha infatti esternato il suo disappunto platealmente alla sostituzione. Conte commenta anche la sconfitta: "Quello che non mi è piaciuto sono state le due situazioni in cui abbiamo preso gol perché a livello difensivo di squadra potevamo fare molto meglio. Per il resto non ho nulla da rimproverare ai ragazzi. Creare contro il Milan a San Siro non è da tutti, questa è la strada" (ANSA).
Pubblicità
News
Da Matera l'idea del nuovo Stadio dei Sassi per Euro2032: "Se Milano tentenna, Matera può lanciarsi"
Per pochissimo Saelemaekers non batte Theo: quella al Napoli è la rete più veloce da un anno a questa parte
Pulisic fenomenale: ecco cosa deve fare la dirigenza con lui. Il Milan è una Squadra vera. Che bella la Curva al suo postodi Pietro Mazzara
Le più lette
1 Tomori rivela: "Basta lasciare buchi, basta andare in giro per il campo a rubare il pallone. Appena arrivato, Allegri ci ha detto che..."
2 Pulisic fenomenale: ecco cosa deve fare la dirigenza con lui. Il Milan è una Squadra vera. Che bella la Curva al suo posto
3 Allegri: "Per entrare in Champions servono 76 punti. Milan diverso? Merito dei giocatori e della società"
Primo Piano
Luca SerafiniPerdonate Conte, non perdonate Sala. E basta con Maignan! Cosa cambia Leao. La storia di Michele
Milan, l'estate della rivoluzione a centrocampo: negli ultimi anni il reparto non è mai stato così completo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com