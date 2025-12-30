Serie A: Guida arbitrerà Inter-Bologna, Massa per Lazio-Napoli

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - Sarà l'arbitro Abisso di Palermo a dirigere, venerdì 2 gennaio, l'anticipo della 18/a giornata di serie A, Cagliari-Milan. Sono stati invece designati Collu di Cagliari per Juventus-Lecce e Fabbri di Ravenna per Atalanta-Roma, in programma sabato 3 rispettivamente alle 18 e alle 20.45. Massa di Imperia dirigerà invece, nel lunch match di domenica 4, Lazio-Napoli, mentre Inter-Bologna, posticipo di domenica sera, è stata affidata a Guida di Torre Annunziata. Queste le altre designazioni: Como-Udinese, Arena; Genoa-Pisa, Chiffi; Sassuolo-Parma, Feliciani; Fiorentina-Cremonese, La Penna; Verona-Torino, Rapuano. (ANSA).