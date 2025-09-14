Contro il Bologna ci sarà l'esordio della nuova terza maglia del Milan

Contro il Bologna ci sarà l'esordio della nuova terza maglia del Milan
Oggi alle 10:36News
di Lorenzo De Angelis

Serata di esordi questa sera a San Siro. Oltre a quello di Adrien Rabiot, che con ogni probabilità scenderà in campo da titolare per la prima volta nella sua nuova avventura in carriera, il Milan indosserà ufficialmente per la prima volta in stagione la terza maglia, non nuova però ai tifosi che hanno visto i loro beniamini utilizzarla già nel corso della tournée in Asia in occasione dell'amichevole contro il Liverpool. 

A confermare questa novità il club stesso sui propri canali social, dove in un post di presentazione della sfida di questa sera a San Siro contro il Bologna ha scritto: "È il debutto competitivo del nostro terzo kit! Facciamolo diventare vincente". 