Contro la Fiorentina possibile esordio dal primo minuto di Athekame

Contro la Fiorentina possibile esordio dal primo minuto di AthekameMilanNews.it
Oggi alle 10:48News
di Lorenzo De Angelis

Potrebbe essere arrivato il momento per Zachary Athekame di ricambiare la fiducia che in estate il Milan ha deciso di dargli prelevandolo per una cifra vicina ai 10 milioni di euro, comunque importante per un classe 2004, dallo Young Boys. 

A fronte delle condizioni non ottimali di Alexis Saelemaekers, contro la Fiorentina lo svizzero potrebbe partire titolare per la prima volta da quando si è trasferito in rossonero. Molto dipenderà ovviamente da come il belga risponderà alla finitura che andrà in scena questa mattina a Milanello, ma la sensazione è che per evitare di forzare la mano Allegri potrebbe davvero decidere di puntare su Athekame, anche perché a causa degli infortuni non ci sarebbero altre soluzioni credibili sulle quali fare affidamento. 