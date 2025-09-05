Convocati Italia-Estonia: esclusi Maldini, Leoni, Fabbian e il quarto portiere

vedi letture

Si riportano di seguito i convocati di Rino Gattuso, ct della Nazionale Italiana, per Italia-Estonia di questa sera:

Portieri - Donnarumma, Meret, Vicario.

Difensori - Bellanova, Dimarco, Gatti, Calafiori, Cambiaso, Bastoni, Di Lorenzo, Mancini.

Centrocampisti - Locatelli, Rovella, Tonali, Frattesi, Orsolini, Barella.

Attaccanti - Politano, Retegui, Raspadori, Kean, Pio Esposito, Zaccagni.

Sono Marco Carnesecchi, Giovanni Leoni, Giovanni Fabbian e Daniel Maldini i calciatori non convocati da Gennaro Gattuso per la sfida di questa sera contro l'Estonia. I quattro calciatori assisteranno dalla tribuna.

LE PAROLE DI DONNARUMMA

"Ho avuto Gattuso al Milan, so che persona è e quello che può dare, sono felice di averlo ritrovato qui; ha iniziato alla grande, sta dando tutto e noi daremo tutto per riportare l'Italia in alto - ha aggiunto il capitano azzurro Gigio Donnarumma - Ora bisogna procedere passo dopo passo, fare gruppo, essere umili, affiatati. Siamo una squadra giovane che vuole crescere e emozionare, è una sciocchezza che il nostro calcio non ha talenti. L'obiettivo per la nuova stagione per me è sempre lo stesso, vincere il più possibile, con il City e con la Nazionale, vogliamo riportarla dove merita lo meritano gli italiani, dopo momenti difficili sono convinto che ci toglieremo tante soddisfazioni".