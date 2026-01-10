Coppa d'Africa: 2-0 al Camerun, anche il Marocco in semifinale. Brahim Diaz capocannoniere

Coppa d'Africa: 2-0 al Camerun, anche il Marocco in semifinale. Brahim Diaz capocannoniereMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:24News
di Manuel Del Vecchio
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 09 GEN - Il Marocco si è qualificato per le semifinali della Coppa d'Africa battendo il Camerun 2-0 nel match giocato ieri sera a Rabat.

A segno, al 26' del primo tempo Brahim Diaz, miglior marcatore del torneo con cinque gol, raddoppio al 29' del secondo tempo di Ismaël Saibari. In semifinale, mercoledì, il Marocco sfiderà la vincente della sfida tra la Nigeria e l'Algeria, in programma oggi. (ANSA).