Coppa d'Africa, 90 minuti di panchina per Chukwueze: la Nigeria vola ai quarti

La Nigeria ha battuto 2-0 il Camerun negli ottavi di finale di Coppa d'Africa. Le Super Eagles si sono così qualificate ai quarti di finale della competizione e un eventuale passaggio in semifinale garantirebbe ai nigeriani altre due partite: il penultimo atto e una delle finali, o quella per il primo/secondo posto o quella per il terzo/quarto posto. Decisiva la doppietta dell'atalantino Lookman.

Nelle fila della Nigeria c'è anche Samuel Chukwueze che, però, è rimasto in panchina per tutta la gara e festeggiato da fuori campo la gioia del passaggio del turno. La prima partita era subentrato mentre le altre due le aveva giocate dal primo minuto.