Coppa Italia, contro chi potrebbe giocare il Milan negli ottavi

La Lega Serie A ha ufficializzato il tabellone della Coppa Italia 2024-2025.

Il Milan, essendo arrivato secondo in classifica, entrerà in gioco agli ottavi di finale (si giocheranno il 4 o il 18 dicembre) affrontando una tra Lecce, Sassuolo, Cittadella, Mantova e Sassari Torres. Ai quarti i rossoneri potrebbero beccare la Roma, mentre in semifinale potrebbe essere il turno di un nuovo doppio derby.

IL TABELLONE DEL MILAN

Ottavi di finale vs Lecce, Sassuolo, Cittadella, Mantova e Sassari Torres

Quarti di finale vs Roma, Genoa, Reggiana, Como, Sampdoria

Semifinale vs Inter, Lazio, Napoli

Finale vs Juventus, Lazio, Fiorentina, Bologna, Atalanta