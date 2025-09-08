Coppa Italia, data e ora della sfida contro il Lecce di Camarda
MilanNews.it
La Lega Serie A ha annunciato anche data e orario dei Sedicesimi di Coppa Italia: Sedicesimi di finale (Coppa Italia), Milan-Lecce, martedì 23 settembre 2025 ore 21.00 (Italia 1).
I rossoneri, che hanno battuto il Bari a metà agosto con un buon 2-0 davanti ai 70mila di San Siro, affronteranno nuovamente il Lecce di Camarda dopo averlo battuto in campionato la scorsa settimana. In pochi giorni il giovane attaccante ritroverà nuovamente la squadra in cui è cresciuto e a cui è inevitabilmente legato.
