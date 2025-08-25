Coppa Italia, disponibili i biglietti per Milan-Lecce: tutte le info

Da martedì 26 agosto saranno disponibili i biglietti per la sfida dei sedicesimi contro il Lecce: questo il comunicato del Milan a riguardo.

Dopo avere superato il Bari nei Trentaduesimi di Coppa Italia, il Milan affronterà un'altra squadra pugliese in Coppa Italia 2025/26: sarà il Lecce di Di Francesco l'avversario dei rossoneri a San Siro per i Sedicesimi.

DATA E ORA

La data e l'ora della partita di Coppa Italia tra Milan e Lecce non sono ancora state definite.

BIGLIETTI

I biglietti per Milan-Lecce sono disponibili online su booking.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan, al Flagship Store di via Dante e sui circuiti Vivaticket secondo la seguente modalità:

Vendita libera: a partire dalle ore 12.00 di martedì 26 agosto

PREZZI E PROMOZIONI

Il prezzo dei biglietti parte da 5€. Gli Under 30 potranno usufruire di speciali tariffe in diversi settori, a partire da 5€.

TIFOSI CON DISABILITÀ

Il biglietto per Milan-Lecce ha un costo di 10€, comprensivo del titolo d'accesso per il tifoso con disabilità e per il suo accompagnatore maggiorenne. Per accedere alla vendita, che sarà disponibile nelle prossime settimane, è necessario registrarsi o effettuare l'accesso al portale dedicato, seguendo le istruzioni riportate al seguente link.

CLUB 1899

Acquista i biglietti Premium con Hospitality per tutte le gare casalinghe del Milan 2025/26. Vai su booking.acmilan.com, scegli il match che ti interessa e acquista la tua experience preferita per vivere una giornata esclusiva. Se hai un'azienda o una partita IVA, sorprendi i tuoi clienti e crea opportunità di business nelle aree più importanti di San Siro. I posti più esclusivi dello stadio con un raffinato servizio di ristorazione per vivere momenti indimenticabili. Contattaci per scoprire i benefit.