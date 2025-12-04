Corsa scudetto, Ranocchia: "Inter e Napoli sono le più attrezzate, ma attenzione anche al Milan che non ha competizioni europee"

Oggi alle 09:49
di Enrico Ferrazzi

Andrea Ranocchia, ex difensore dell'Inter, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera nella quale ha parlato così del campionato di Serie A e della lotta scudetto: "Chi vince il campionato quest’anno? Inter e Napoli, sono le più attrezzate. Ma attenzione anche al Milan che non ha competizioni europee. Che stagione è per l’Inter? Lotterà fino alla fine per lo scudetto. Sarà protagonista anche in Champions, ormai è un suo punto di forza". 

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Milan 28 
Napoli 28
Inter 27
Roma 27 
Bologna 24
Como 24 
Juventus 23 
Lazio 18 
Udinese 18 
Sassuolo 17 
Cremonese 17
Atalanta 16
Torino 14 
Lecce 13 
Cagliari 11 
Genoa 11 
Parma 11 
Pisa 10 
Fiorentina 6 
Verona 6 