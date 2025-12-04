Corsa scudetto, Ranocchia: "Inter e Napoli sono le più attrezzate, ma attenzione anche al Milan che non ha competizioni europee"

Andrea Ranocchia, ex difensore dell'Inter, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera nella quale ha parlato così del campionato di Serie A e della lotta scudetto: "Chi vince il campionato quest’anno? Inter e Napoli, sono le più attrezzate. Ma attenzione anche al Milan che non ha competizioni europee. Che stagione è per l’Inter? Lotterà fino alla fine per lo scudetto. Sarà protagonista anche in Champions, ormai è un suo punto di forza".

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Milan 28

Napoli 28

Inter 27

Roma 27

Bologna 24

Como 24

Juventus 23

Lazio 18

Udinese 18

Sassuolo 17

Cremonese 17

Atalanta 16

Torino 14

Lecce 13

Cagliari 11

Genoa 11

Parma 11

Pisa 10

Fiorentina 6

Verona 6