CorSport - Le pagelle del mercato invernale: 7,5 al Milan, un gennaio da ricordare per i rossoneri

L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha dato i voti alle squadre di Serie A per il mercato invernale che si è chiuso ieri a mezzanotte. Il voto più alto è spettato a Milan e Como (7,5). Ecco il commento sul club rossonero: "Gimenez, Walker e Joao Felix, un gennaio da ricordare per il Milan, dopo un’estate che nelle scelte non era stata altrettanto brillante, anzi. I primi due sono titolari sicuri, ma anche l’ex talento del Chelsea avrà spazio nella sua nuova squadra...portoghesizzata. Spera di averlo anche Sottil, Il dinamismo di Bondo sostituirà la regia di Bennacer".

Giudizio molto positivo (7) anche per Juventus e Fiorentina, mezzo voto in meno invece per Lazio e Bologna. Male Monza e Verona (5), anche se il voto più basso spetta al Napoli che ha preso 4: "Fra tutte le squadre in lotta per lo scudetto, quella di Conte è l’unica a indebolirsi. Un mercato scintillante in estate (McTominay, Lukaku, Buongiorno, Gilmour, Neres, Spinazzola), un mercato deprimente in inverno. La cessione di Kvaratskhelia non può essere riempita dall’acquisto di Okafor, una riserva del Milan. Le difficoltà incontrate da Manna sono state tante, ma alla fine a Conte è rimasto meno di quello che aveva".