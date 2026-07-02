Corvino rivela: "Intrigato dal nuovo Milan di Amorim"

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Pantaleo Corvino ha raccontato di essere intrigato dal Milan che ha scelto di affidare la panchina rossonera a Ruben Amorim

Intervistato da tuttomercatoweb.com, Pantaleo Corvino ha parlato così del Milan di Ruben Amorim:

Che cosa la intriga, soprattutto tra gli allenatori nuovi che ci sono in questo momento: Allegri al Napoli, Amorin, al Milan e non solo...

"Mi intriga un po' Amorim, perché se vai a vedere gli ultimi due anni, è l'allenatore con cui i calciatori che hanno avuto più riscontro tecnico ed economico sono stati due ragazzi che ho ceduto io: uno è Hjulmand allo Sporting di Lisbona per venti e passa milioni di euro (pagato centoottantamila euro), l'altro è Dorgu al Manchester United, venduto per 35 milioni di euro (pagato 200 mila euro). Tutti i due calciatori, sia allo Sporting che al Manchester, hanno avuto come allenatore Amorin, quindi faccio il tifo per lui".

Dovrà essere supportato dal club, c'è stato un azzeramento della struttura societaria, un cambio netto, cosa ne pensa?

"Penso che la delusione di una mancata qualificazione in Champions all'ultima giornata contro il Cagliari già salvo, abbia potuto portare ad una reazione di pancia. A volte bisogna è giusto riflettere, però succede che i dirigenti possano avere questo tipo di reazioni come può fare un allenatore quando decide un cambio e dopo magari si può pente o come fa un direttore quando sbaglia un calciatore. II Milan in quel momento ha avuto quella reazione immediata alla luce di questa mancata qualificazione".