Bezzi sull'ultimo fallimento del Milan: "Allegri è il meno responsabile"
Il Milan procede con continuità nel proprio lavoro sul mercato, sviluppando una strategia che coinvolge sia gli acquisti sia la pianificazione dell'organico per la nuova stagione.
L'arrivo di Gonçalo Ramos è soltanto una delle prime mosse della società, impegnata nella costruzione di una squadra competitiva, completa e ricca di alternative. Parallelamente vengono esaminate le possibili operazioni in uscita, i rinnovi dei calciatori considerati centrali e la crescita dei giovani più promettenti. Tutti elementi che saranno decisivi nelle valutazioni future.
L'obiettivo resta quello di consegnare all'allenatore una rosa equilibrata e pronta ad affrontare ogni competizione. Nel frattempo il club segue con attenzione gli sviluppi del mercato, mantenendo aperti diversi tavoli di trattativa e valutando eventuali opportunità.
Intanto Gianni Bezzi, su TMW Radio, ha parlato così dell'ultimo fallimento rossonero: "Allegri è il meno responsabile, il più colpevole è Ibra, che ha ridotto così il Milan. Il problema del Milan, oltre il Fondo, è Ibra, che va ancora in giro a parlare e dice di sapere tutto".
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