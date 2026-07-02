Bezzi sull'ultimo fallimento del Milan: "Allegri è il meno responsabile"

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Gianni Bezzi, su TMW Radio, ha parlato così dell'ultimo fallimento rossonero: "Allegri è il meno responsabile, il più colpevole è Ibra"

Il Milan procede con continuità nel proprio lavoro sul mercato, sviluppando una strategia che coinvolge sia gli acquisti sia la pianificazione dell'organico per la nuova stagione.

L'arrivo di Gonçalo Ramos è soltanto una delle prime mosse della società, impegnata nella costruzione di una squadra competitiva, completa e ricca di alternative. Parallelamente vengono esaminate le possibili operazioni in uscita, i rinnovi dei calciatori considerati centrali e la crescita dei giovani più promettenti. Tutti elementi che saranno decisivi nelle valutazioni future.

L'obiettivo resta quello di consegnare all'allenatore una rosa equilibrata e pronta ad affrontare ogni competizione. Nel frattempo il club segue con attenzione gli sviluppi del mercato, mantenendo aperti diversi tavoli di trattativa e valutando eventuali opportunità.

Intanto Gianni Bezzi, su TMW Radio, ha parlato così dell'ultimo fallimento rossonero: "Allegri è il meno responsabile, il più colpevole è Ibra, che ha ridotto così il Milan. Il problema del Milan, oltre il Fondo, è Ibra, che va ancora in giro a parlare e dice di sapere tutto".