Pellegatti sul mercato del Milan: "E' molto centrico Amorim"

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Intervenuto a Tutti Convocati, su Radio 24, Carlo Pellegatti ha commentato l'arrivo di Goncalo Ramos al Milan per 74 milioni di euro più bonus

Il Milan continua a programmare il proprio futuro attraverso un intenso lavoro sul mercato, concentrandosi sia sui nuovi acquisti sia sulla definizione dell'organico.

L'arrivo di Gonçalo Ramos è soltanto uno dei primi tasselli inseriti dalla dirigenza, impegnata a costruire una squadra competitiva, equilibrata e ricca di alternative. Parallelamente vengono analizzate anche le possibili uscite, i rinnovi dei giocatori più importanti e il percorso di crescita dei giovani più promettenti. Aspetti che avranno un peso significativo nelle prossime settimane.

La volontà del club è mettere a disposizione dell'allenatore una rosa completa e affidabile. Nel frattempo il Milan continua a seguire attentamente il mercato, mantenendo vivi i contatti con altre società e valutando ogni possibile occasione.

A tal proposito, intervenuto a Tutti Convocati, su Radio 24, Carlo Pellegatti ha commentato l'arrivo di Goncalo Ramos al Milan per 74 milioni di euro più bonus: "La verità è che il Milan ha preso un giocatore, quando segnerà io alzerò la sciarpa e non tirerò fuori il bilancio dicendo che siamo più poveri. Queste sono state le scelte, abbiamo sempre detto che il Milan curava lo scudetto del bilancio, con questo acquisto non vince lo scudetto del bilancio, a meno che ci porti a vendere 10 giocatori, questo è imprevedibile. Mi dicono che ci sarà un mercato piuttosto scoppiettante perché non dovesse venire Van Dijk l'altro che piace è Goncalo Iniacio che costa 30/40 milioni. Il mercato è molto centrico Amorim".