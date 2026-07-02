Udinese, il dg Collavino sul futuro di Zaniolo: "C'è la volontà da entrambe le parti di trovare un punto d'incontro e si sta lavorando proprio in quella direzione"

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In casa Udinese continua a tenere banco il futuro di Nicolò Zaniolo che nei giorni scorsi è stato riscattato dal Galatasaray, ma il suo agente ha messo poi in dubbio la permanenza in Friuli dell'ex Roma senza un nuovo contratto con un ingaggio più alto. Stavolta a prendere la parola è il club bianconero che, attraverso le parole del direttore generale Franco Collavino, ha dato questo aggiornamento in un'intervista rilasciata a TV12: "Stiamo ragionando e parlando, c'è la volontà da entrambe le parti di trovare un punto d'incontro e si sta lavorando proprio in quella direzione" riporta Il Gazzettino.

Nelle scorse settimane, il nome di Zaniolo è stato accostato anche al Milan, soprattutto dopo che il suo agente è stato avvistato nella sede rossonera di via Aldo Rossi a Milano. Nella stagione 2025-2026, l'attaccante ha collezionato con la maglia dell'Udinese 34 presenze e ha segnato sei gol.