MN - Bianchin su Inacio: "Lo Sporting chiede 50 milioni, ma il Milan ha messo in conto di spendere una cifra importante"

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In esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il collega de La Gazzetta dello Sport Luca Bianchin ha fatto il punto sul calciomercato del Milan

Il Milan sogna Virgil van Dijk. Il difensore, e capitano, del Liverpool è un desiderio di Zlatan Ibrahimovic, che già in primavera ha cominciato a coltivare questa suggestione. Ma quante possibilità di sono dietro quest'operazione apparentemente molto complicata? Di questo ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il collega de La Gazzetta dello Sport Luca Bianchin.

Cambiando discorso: Gonçalo Inacio. È lui il prescelto per la difesa? Quand’è che il Milan potrebbe affondare - eventualmente - il colpo decisivo?

"Gonçalo Inacio è sicuramente un nome nella lista del Milan, anche se credo che altri nomi di quella lista non siano ancora pubblici. Probabilmente non abbiamo ancora fatto il nome del prossimo difensore centrale del Milan. Quello che abbiamo capito è che c’è volontà di investire. Lo Sporting per Inacio chiede 40-50 milioni e questo non è bastato per far cancellare il nome dalla lista. Conferma che il Milan abbia messo in conto di spendere una cifra importante".

Oltre al difensore, o ai difensori, il Milan regalerà ad Amorim anche un colpo importante a centrocampo?

"Io credo che ora sia importante capire chi lascerà il Milan, chi verrà ceduto o anche solo prestato. A quel punto, capiremo di più. Certo alcuni acquisti sono quasi scontati. Il centrocampista ma anche un attaccante, idealmente un attaccante di destra - se possibile mancino - che permetta ad Amorim di giocare con due uomini (l’altro è evidentemente Pulisic) dietro a Gonçalo Ramos".