MN - Bianchin: "Cardinale ha cambiato atteggiamento in estate. Ramos dimostra che alcuni parametri sono cambiati"

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In esclusiva ai microfoni di MilanNews.it Luca Bianchin de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul calciomercato in entrata del Milan

Il Milan sogna Virgil van Dijk. Il difensore, e capitano, del Liverpool è un desiderio di Zlatan Ibrahimovic, che già in primavera ha cominciato a coltivare questa suggestione. Ma quante possibilità di sono dietro quest'operazione apparentemente molto complicata? Di questo ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il collega de La Gazzetta dello Sport Luca Bianchin.

Van Dijk Milan è un’idea di Ibrahimovic che si concretizzerà mai in trattativa o rimarrà tale?

"Difficile dirlo. Sulla Gazzetta abbiamo riportato quello che abbiamo saputo: Ibrahimovic in primavera ha parlato apertamente in società della volontà di portare Van Dijk al Milan e l’idea è arrivata a Cardinale. Da qui in avanti, dipenderà dalle valutazioni sui costi e dalla reazione eventuale di Virgil e Liverpool".



C’è la voglia (e l’ambizione) da parte del club di provare a regalare ad Amorim un giocatore del genere?

"Cardinale ha cambiato atteggiamento in estate, come tutti hanno notato: ha smesso di delegare e iniziato ad agire - non solo a decidere - in prima persona, dopo aver parlato con il suo gruppo di lavoro. Gonçalo Ramos dimostra che alcuni parametri sono cambiati e c’è voglia di dimostrare di poter fare bene".