Cosa farebbe per migliore il calcio? Cesari: "Var a chiamata e introdurrei il tempo effettivo"

Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, Graziano Cesari, ex arbitro, oggi moviolista di Mediaset, ha svelato un particolare aneddoto su campioni del calibro di Van Basten e Maradona per citarne alcuni, che ha avuto modo, piacere ed onore di arbitrare nel corso della sua carriera. Non solo, ha anche detto la sua sul futuro del mondo arbitrale, del calcio, e del Var.

Lei sarebbe stato un arbitro migliore con il Var?

"L ’avrei benedetto. Non dico che sia la panacea di tutti i mali, però un salvagente fondamentale e non se ne può più fare a meno. Noi eravamo in tre, arbitro e due assistenti. Oggi sono una squadra tra campo e sala Var".

Che cosa farebbe per migliorare il calcio?

"Il Var a chiamata mi intriga tanto, perché coinvolge tutti. Introdurrei il tempo effettivo tipo basket, non è ammissibile che certe partite abbiano una durata reale di 45 minuti. Leverei l’immunità per le braccia sul fuoriLei non è stato sfiorato dalle inchieste. Nessuno ci gioco. Le braccia servono per correre, sono attive".