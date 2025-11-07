Cosa ne sarà dell'area di San Siro? Scaroni: "Costruiremo un albergo, un centro commerciale, metteremo la sede delle squadre, e faremo una zona sportiva"

vedi letture

Il presidente del Milan Paolo Scaroni è stato ospite a “10 minuti”, il programma di Nicola Porro su Rete 4. Queste alcune delle sue dichiarazioni sul nuovo stadio di Milano.

Che ne sarà dell'area limitrofa allo stadio? “Nell’area oggi occupata dal Meazza costruiremo un albergo, un piccolo centro commerciale e metteremo la sede del Milan e dell’Inter, metteremo i musei delle due squadre e faremo una zona sportiva a fianco del nuovo stadio. La zona di San Siro l’ho sempre definita una landa desolata, nel senso che la considero una zona che o è troppo vuota o è troppo piena: troppo piena quando ci sono le partite, ma per il resto del tempo è vuota, completamente vuota e buia al punto tale che sia ha paura anche di camminare in quella zona. Abbiamo in mente uno stadio vivo sempre, giorno tutti i giorni, anche quando non ci sono le partite, con ristoranti e punti di intrattenimento. Una cosa simile a quella che hanno tutte le grandi città europee, come ad esempio il Real Madrid, che nel nuovo stadio ha sette ristoranti sempre in funzionano. Abbiamo intenzione di dare a quell’area di Milano una vita continua”.