USA, Pochettino non fa scherzi: Pulisic non convocato

di Manuel Del Vecchio

Come previsto, Chistian Pulisic, nonostante sia recuperato, non è stato inserito da Mauricio Pochettino nell'elenco dei convocati degli Stati Uniti per le prossime due amichevoli della nazionale americana. Il numero 11, dunque, dopo la trasferta di Parma, resterà a Milanello per ritrovare la forma migliore in vista degli impegni post sosta.