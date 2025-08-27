Cosmi: "Manca la disperazione del difensore, li vedi difendere in maniera molto approssimativa"

vedi letture

Nel corso del consueto domenicale con Sportmediaset XXL, Serse Cosmi, ex allenatore di Crotone e Palermo, fra le altre, ha parlato delle lacune che il Milan ha mostrato di continuare ad avere in occasione dell'esordio in campionato contro la Cremonese:

"Manca la disperazione del difensore, quella che era una caratteristiche tipica del difensore o di chi difende in quel momento l'area. Tu vedi difendere in maniera molto approssimativa, e manca proprio quella rabbia. Perché difendere è esattamente come prendere il tempo per attaccare per fare gol. Ci vuole la stessa rabbia, la stessa attenzione e disperazione.

Il Milan deve migliorare in questi aspetti ma anche a centrocampo dove deve cercare qualcosa di più efficace. L'importante è che non trovi la disperazione l'ambiente (ride. ndr)".