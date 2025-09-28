Cosmi: “Partita da tripla, se Leao può entrare potrebbe essere decisivo”

Durante la puntata odierna di Sport Mediaset XXL, l'opinionista ed ex tecnico Serse Cosmi ha analizzato così la partita di stasera tra Milan e Napoli:

"Partita aperta a tutti i pronostici. Il Napoli è in emergenza e questo potrebbe incidere sul risultato. Però magari sono partite dove di fronte a queste emergenze riesci a tirare fuori di più. Se a luglio tutti abbiamo detto che il Napoli è più completo ti aspetti di vedere che qualcuno che ha giocato meno possa fare prestazioni come quelle dei teorici titolari.

E poi su Leao: "Bisogna capire se Leao può entrare perché se sta bene e può entrare può essere più pericoloso di quando gioca titolare. Juve, Roma e Inter guarderanno con attenzione questa partita. Se il Milan dovesse vincere si avvicinano alla vetta, se vincesse il Napoli partirebbe invece la prima fuga stagionale".