Cosmi: “Partita da tripla, se Leao può entrare potrebbe essere decisivo”

Cosmi: “Partita da tripla, se Leao può entrare potrebbe essere decisivo”MilanNews.it
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 19:24News
di Andrea La Manna

Durante la puntata odierna di Sport Mediaset XXL, l'opinionista ed ex tecnico Serse Cosmi ha analizzato così la partita di stasera tra Milan e Napoli:

"Partita aperta a tutti i pronostici. Il Napoli è in emergenza e questo potrebbe incidere sul risultato. Però magari sono partite dove di fronte a queste emergenze riesci a tirare fuori di più. Se a luglio tutti abbiamo detto che il Napoli è più completo ti aspetti di vedere che qualcuno che ha giocato meno possa fare prestazioni come quelle dei teorici titolari. 

E poi su Leao: "Bisogna capire se Leao può entrare perché se sta bene e può entrare può essere più pericoloso di quando gioca titolare. Juve, Roma e Inter guarderanno con attenzione questa partita. Se il Milan dovesse vincere si avvicinano alla vetta, se vincesse il Napoli partirebbe invece la prima fuga stagionale".