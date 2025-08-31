Costacurta: "Credo che una partita a settimana Modric possa reggerla"

Nell'immediato post partita di Lecce-Milan Alessandro 'Billy' Costacurta ha parlato di Luka Modric, che nonostante i 40 anni di età è comunque riuscito a tenere senza troppi problemi i ritmi della partita dello stadio Via del Mare per tutti e 90 i minuti di gioco:

"Io credo che dia tanta qualità. Io credo che sia uno dei migliori d'Europa per qualità. Credo che una partita a settimana possa reggerla"

LECCE - MILAN 0-2

RETI: 66' Loftus-Cheek, 86' Modric

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani (81' Helgason), Kaba (63' Berisha); Pierotti (63' Sottil), Camarda (46' Stulic), Morente (81' N'Dri). A disp. Fruchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Sepulveda, Banda, Kouassi, Maleh. All. Eusebio Di Francesco.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah, Loftus-Cheek (76' Ricci), Modric, Fofana, Estupiñan; Saelemaekers (77' Pulisic), Gimenez (87' Balentien). A disp. Terracciano, Pittarella, Ricci, De Winter, Pulisic, Chukwueze, Athekame, Bartesaghi. All. Massimiliano Allegri.

ARBITRO: Collu di Cagliari.

ASSISTENTI: Di Gioia - Mokhtar.

IV UOMO: Bonacina.

VAR: Doveri.

AVAR: Ghersini.

NOTE: ammonito Gaspar.

