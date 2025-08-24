Costacurta fa notare: “Ci sono ancora delle scorie dell'anno scorso che pesano"

Alessandro Costacurta ha commentato il ko del Milan in casa contro la Cremonese. Ecco le sue parole a Sky: "Credo ci siano ancora delle scorie dell'anno scorso che fanno pesare le partite attuali. Non c'è stato nessuno che ha saltato l'uomo".

La Cremonese ha vinto sul campo del Milan dopo 100 anni. 1-4 il 4 ottobre 1925, prima ancora che venisse istituita la Serie A e con San Siro che era solo un cantiere e avrebbe visto la luce solo a settembre 1926.

Quello di stasera è stato il confronto numero 30 tra e due squadre, bilancio in favore dei rossoneri che hanno vinto 17 volte contro le 7 della Cremonese e 6 pareggi. Molto più netto il divario se consideriamo solo le partite giocate in casa dal Milan: 10 vittorie a 3 e 2 pareggi. L'ultimo confronto prima di stasera è di due anni fa: 1-1 a San Siro con reti di Okereke e Messias nei minuti di recupero.

