Costacurta: "In attacco il Milan ha gente forte, ma da anni la difesa è tra le peggiori"
Alessandro Costacurta, ex difensore rossonero, ha parlato così al Quotidiano Sportivo del nuovo Milan di Max Allegri: "Allegri è un vincente, scelto per ripartire. Non sono innamorato del suo gioco, ma se c’è uno di cui fidarsi è proprio lui: scelta ottima, soprattutto per entrare nelle prime quattro. Ma la questione non è tanto la posizione di Leao o se Nkunku sarà quello di Lipsia: piuttosto, i centrali miglioreranno?
Con Allegri di solito succede. Davanti il Milan segna sempre, ha gente forte e imprevedibile anche se non continua. Ma da anni la difesa è tra le peggiori. Sistemato questo aspetto, potrà anche lottare per lo scudetto".
