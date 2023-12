Costacurta: "Meglio andare in Europa League che tornare a casa a mani vuote"

L'ex difensore del Milan Alessandro Costacurta ha così analizzato il momento dei rossoneri dopo la vittoria sul campo del Newcastle: "Il Milan ci ha creduto fino alla fine. E' stato salvato da Maignan, ma è stato molto bravo, i cambi hanno funzionato e ha vinto la partita. Meglio così, meglio andare in Europa League che tornare a casa a mani vuote. Il rammarico c'è soprattutto per le prime due partite, sono state create tante occasioni contro il Newcastle in casa e a Dortmund. E poi il rigore sbagliato a Milano contro il BVB: il rammarico c'è", ha detto.