Costacurta: "Mi piace il fatto che con giocatori così a centrocampo sia superfluo anche parlare di moduli"

vedi letture

L'exx Milan Alessandro Costacurta ha detto la sua a La Gazzetta dello Sport sul nuovo corso rossonero targato Max Allegri.

In mezzo sono stati fatti altri acquisti di livello: il suo giudizio?

"Bravi tutti. Sono un estimatore di Ricci, per le qualità in regia e per le capacità di inserimento che aveva fatto vedere più in passato che nell’utima stagione. Così come ha grandi qualità Jashari. E mi piace il fatto che con giocatori così sia superfluo anche parlare di moduli, nel calcio moderno ha meno senso “definire” i giocatori. Modric, Ricci e Jashari sono tre centrocampisti che sanno fare tutto e bene. Possono impostare o inserirsi, mettere delle gran palle per i compagni o portarsi loro in avanti sfruttando le doti tecniche al tiro. Possono cambiarsi le posizioni e dare meno riferimenti: una scelta ponderata anche questa. Mi aspetto solo che con tanta qualità Allegri abbia voglia di dare un gioco alla squadra, cosa che non sempre Max è riuscito a fare. Ma il solito calcio di oggi va in quella direzione e anche il Milan dovrà seguirla".

LA PROBABILE DEL MILAN

Manca sempre meno al debutto in campionato del Milan. Domani sera a San Siro c'è la Cremonese e questa volta, a differenza della sfida col Bari, Max Allegri sarà in panchina. Quello che si presenta alla stagione 25/26 è un Milan completamente rivoluzionato, negli uomini e nelle idee. Durante l'estate Tare non ha avuto un attimo per rifiatare: sette acquisti e ben ventidue operazioni in uscita, in attesa delle visite mediche di Boniface che porterebbero il computo degli acquisti ufficiali a otto. Per la prima di Serie A Max Allegri dovrà fare a meno del suo giocatore migliore, nonché quello che nel pre campionato ha offerto le prestazioni più convincenti: Rafa Leao è out a causa del problema al polpaccio rimediato in Coppa Italia contro il Bari.

Le scelte del tecnico livornese, che oggi ha parlato in conferenza stampa, non dovrebbero discostarsi da quanto si è visto fin qua: un 3-5-2 con un centrocampo importante che in fase di possesso può diventare anche un 4-3-3/4-2-3-1. In attacco Pulisic affiancherà Santiago Gimenez, mentre a centrocampo c'è l'unico ballottaggio: ok Loftus e Fofana, il dubbio è su chi giocherà tra Modric e Ricci. Jashari in panchina, pronto a subentrare. Sugli esterni ancora spazio a Saelemaekers ed Estupinan, in difesa ancora fiducia a Tomori, Gabbia e Pavlovic.