Costacurta sulla vittoria del Milan a Lecce: "Hanno migliorato l'attenzione. Davanti hanno realizzato ma anche sprecato"

vedi letture

Nell'immediato post partita di Lecce-Milan Alessandro 'Billy' Costacurta ha così commentato in apertura del programma Calciomercato-L'Originale la prestazione e la vittoria in Salento della formazione di Max Allegri:

"Hanno migliorato l'attenzione, e già questo li ha fatto rischiare veramente poco. Davanti hanno realizzato anche se qualche occasione l'hanno buttata via".

LECCE - MILAN 0-2

RETI: 66' Loftus-Cheek, 86' Modric

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani (81' Helgason), Kaba (63' Berisha); Pierotti (63' Sottil), Camarda (46' Stulic), Morente (81' N'Dri). A disp. Fruchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Sepulveda, Banda, Kouassi, Maleh. All. Eusebio Di Francesco.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah, Loftus-Cheek (76' Ricci), Modric, Fofana, Estupiñan; Saelemaekers (77' Pulisic), Gimenez (87' Balentien). A disp. Terracciano, Pittarella, Ricci, De Winter, Pulisic, Chukwueze, Athekame, Bartesaghi. All. Massimiliano Allegri.

ARBITRO: Collu di Cagliari.

ASSISTENTI: Di Gioia - Mokhtar.

IV UOMO: Bonacina.

VAR: Doveri.

AVAR: Ghersini.

NOTE: ammonito Gaspar.

