Cozza sull'esperienza al Milan: "Vedevo quella squadra e tutti i suoi campioni solo in televisione. L’unica cosa a cui pensavo era che volevo giocare con loro"

Francesco Cozza, ex giocatore rossonero ma soprattutto simbolo della Reggina, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport della sua esperienza al Milan. Ecco un estratto delle sue considerazioni sull'esperienza vissuta con la maglia del Milan:

"L'esperienza al Milan? Io vedevo il Milan e tutti quei campioni solo in televisione al Novantesimo Minuto... L’unica cosa a cui pensavo era che volevo arrivare a giocare con loro. Rimpianto per non aver mai esordito in rossonero? No, nessun dispiacere. Il Milan mi ha dato tanto perché mi ha fatto crescere come uomo e mi ha dato una possibilità incredibile rispetto a quello che potevo aspettarmi al sud. Ho avuto la fortuna di vincere anche una coppa, uno scudetto, anche se non ero protagonista ma mi ha fatto realizzare l’inizio del sogno e poi mi ha permesso di trovare spazio in altre squadre”.