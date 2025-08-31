Cremonese, Jamie Vardy in Italia: oggi le visite mediche
(ANSA) - MILANO, 31 AGO - In atteso in serata l'arrivo in Italia di Jamie Vardy. L'attaccante inglese, protagonista della storica Premier League vinta con il Leicester di Claudio Ranieri, sosterrà domani le visite mediche. In caso di via libera dei medici, sarà un nuovo giocatore della Cremonese. Dopo il primo posto in classifica, i grigiorossi mettono a segno un colpo di mercato da novanta. Il contratto con la leggenda del calcio inglese sarà di un anno, con opzione per una seconda stagione in caso di permanenza del club in serie A. (ANSA).
Pubblicità
News
Lazio, Sarri: "Partiamo da un settimo posto ed è difficile pensare che il Milan possa arrivare dietro"
Le più lette
4 Mentre viene fuori la news dell'apertura al trasferimento, Gimenez fa un post romantico su Instagram
Primo Piano
Mercato di fuoco o solo tanta confusione? Tante domande e poche risposte: il campo sarà unico giudice universale
Luca SerafiniAllegri e il linguaggio del corpo. In alto mare a Via del Mare. Il mercato gira anche intorno alla comunicazione
Franco OrdineI tre precetti di Tare traditi. Mercato: venduto benissimo, comprato malissimo. Le due anime: non bastano le parole
Okafor sarà la 23esima cessione dell'estate del Milan per quasi 200 milioni incassati. Ci si attendono ultimi giorni di fuoco
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com