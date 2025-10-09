Crisi del Liverpool anche in Premier: il ko in casa del Chelsea costa la testa della classifica
(ANSA) - ROMA, 04 OTT - I campioni d'Inghilterra in carica del Liverpool hanno ceduto il primo posto della Premier League all'Arsenal dopo aver subito la seconda sconfitta consecutiva in campionato, la terza in totale, in casa del Chelsea (2-1) nella sfida della settima giornata. I Reds pensavano di aver evitato un'altra delusione quando Cody Gakpo (63') ha risposto al gol di apertura di Moises Caicedo (14'), ma il giovane brasiliano Estevao ha segnato il gol della vittoria per il Chelsea nei minuti di recupero, a Stamford Bridge.
Il Liverpool si ritrova secondo, un punto dietro l'Arsenal, che in precedenza aveva battuto il West Ham (2-0), e uno davanti al Tottenham, che nel pomeriggio h piegato il Sunderland (2-1). (ANSA).
