Cristiano Ronaldo o Modric? De Winter sceglie: "Luka è più forte nel giocare a pallone"
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Al secondo anno in rossonero De Winter ha trovato un allenatore che, per il momento, sta puntando davvero forte su di lui. Il belga ha sempre giocato dall'inizio in questo primo scampolo di stagione e non è mai stato sostituito. Nell'intervista rilasciata a SportMediaset Koni ha parlato di vari temi. Le sue parole:
Ti sei allenato con tanti grandi campioni, come Cristiano Ronaldo e Modric. Secondo te chi è più forte nel rispettivo ruolo?
“Difficile, sono ruoli diversi. Però… Cosa ti posso dire? Hanno entrambi una carriera meravigliosa. Cristiano è più forte a fare gol, però Modric è più forte nel giocare a pallone. Questa è la mira risposta”.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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