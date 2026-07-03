Croazia, Dalic: "Mi spiace sia terminato così l'ultimo Mondiale di Modric"

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Il CT della Croazia Zlatko Dalic si è detto dispiaciuto che l'ultimo Mondiale di Modric sia finito in modo molto amaro

Al triplice fischio di Portogallo-Croazia c'è stato un uomo che è stato abbracciato più di tutti gli altri, da compagni e avversari. Si trattava di Luka Modric: con questa sconfitta e la consuegente eliminazione, il fuoriclasse croato ha terminato la sua carriera al Mondiale. Si sapeva, alla vigilia, che sarebbe stato l'ultimo ballo per lui o per Cristiano Ronaldo. Al termine della gara il suo CT Zlatko Dalic, con cui ha condiviso tante battaglie in campo, lo ha celebrato così in conferenza.

DALIC, DISPIACE SIA TERMINATO COSÌ L'ULTIMO MONDIALE DI MODRIC

Le parole di Zlatko Dalic, CT della Croazia: "Mi dispiace che sia terminato in questo modo probabilmente l'ultimo Mondiale di Luka, proprio con una partita difficile e una triste sconfitta. Ha giocato molto bene, è stato ancora una volta uno dei nostri giocatori chiave. Ha mostrato di nuovo carattere e qualità, ha guidato la Croazia fino alla fine. Questa nazionale ha dei senatori, ma stanno arrivando anche i più giovani ed è tempo che assumano i ruoli principali, dopo le esperienze accumulate. Forse alcuni giovani, dopo la medaglia in Qatar, pensavano che fosse facile, ma dopo una sconfitta del genere capiranno che non lo è. Ognuno deve passare sia attraverso le vittorie che attraverso le sconfitte, queste sconfitte portano al successo, è una buona scuola per i giovani"