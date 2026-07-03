MN - Fedele: "Non terrei Modric, ha già dato tutto. Ripartirei da Rabiot e Camarda"

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In esclusiva per la redazione di MilanNews.it, il noto giornalista e tifoso rossonero Furio Fedele ha parlato così dei vari temi di attualità sul mercato milanista e non solo. Per i rossoneri si sa, questo è un periodo e momento di piena transizione. Dopo aver passato un mese di giugno tra riflessioni, ritardi e una serie di meeting per scegliere dirigenti e allenatore, la stagione del Milan sembra, finalmente aver preso il decollo. Sarà infatti un mercato di ricostruzione per il Diavolo, sotto la guida del suo nuo tecnico Ruben Amorim. Quindi, queste le considerazioni di Fedele. Dall'addio di Massimiliano Allegri all'arrivo di Ruben Amorim, passando per la conferma (oppure no) di Luka Modric anche per questa stagione. Ecco a voi un estratto delle sue parole:

Cosa cambieresti della squadra attuale?

"In difesa uno come Tomori non può più restare, non può fare il titolare. Mi stava piacendo molto Bartesaghi che però è stato inghiottito dal "casino" Tattico di Allegri. Ci sono tanti rebus a centrocampo. Modric non lo terrei, credo abbia ormai dato tutto, mentre vorrei la permanenza di Rabiot. In attacco ti stupisco: darei qualche chance a Camarda, ma deve decidere cosa fare da grande. Che errore andare in una squadra come il Lecce, avrebbe dovuto fare come Esposito e giocare un anno in Serie B".