Il CT Martinez elogia Ramos: "Dà sempre il suo contributo"

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Il CT portoghese Roberto Martinez ha elogiato Gonçalo Ramos, match-winner del Portogallo nel sedicesimo di finale contro la Croazia

L'uomo copertina del Portogallo oggi si chiama Gonçalo Ramos ed è il nuovo numero 9 del Milan. Il centravanti ufficializzato dai rossoneri in settimana, ha fatto la sua seconda presenza questa notte al Mondiale Nordamericano e ha fatto quello che gli era richiesto: gol. Una rete decisiva, da centravanti vero, segnata al minuto 94 per ribaltare definitivamente il risultato contro la Croazia. Al termine della gara, come riporta Record, il CT Roberto Martinez ha elogiato Gonçalo Ramos in conferenza stampa.

RAMOS DÀ SEMPRE IL SUO CONTRIBUTO

Le parole del CT Roberto Martinez sulla partita e sull'apporto di Gonçalo Ramos: "Il primo tempo è stato il miglior primo tempo che abbiamo giocato nel Mondiale, a livello di intensità, struttura e intenzione di controllare il gioco contro un avversario che fa del controllo la sua forza. È mancato soltanto il gol. Nel secondo tempo ci sono state due partite diverse: la prima quando la Croazia ha segnato e noi abbiamo inserito i giocatori che abbiamo a disposizione. Gonçalo Ramos è un giocatore che dà sempre il suo contributo quando entra, proprio come Bernardo, Chico... È importante iniziare bene e finire ancora meglio. Abbiamo rischiato molto con le due punte, ma poi avevamo bisogno di un centrocampista in più e, per questo motivo, abbiamo tolto un attaccante"