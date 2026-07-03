Ramos-Milan e Kolo-Juve, Moratti: "L'Inter rimane davanti a tutte"

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Massimo Moratti non si fa impressionare dall'arrivo di Ramos al Milan o da quello probabile di Kolo Muani alla Juventus

Dopo un mese passato a tergiversare tra casting di allenatori e soprattutto dirigenti, nessuno si aspettava che il primo grande colpo di mercato lo facesse il Milan. E invece sono stati proprio i rossoneri a sborsare 74 milioni più bonus per acquistare dal PSG il centravanti portoghese Gonçalo Ramos. Un altro attaccante di rilievo potrebbe, in questo caso, tornare in Italia: si tratta di Randal Kolo Muani, vicino alle seconde nozze con la Juventus. Nonostante questi rinforzi l'ex numero uno dell'Inter Massimo Moratti, intervistato alla Gazzetta dello Sport, non si è detto preoccupato.

MORATTI, L'INTER RIMANE DAVANTI A TUTTE

L'ex Presidente dell'Inter Massimo Moratti ha detto la sua su come cambiano le gerarchie del campionato alla luce dei primi colpi, movimenti e indiscrezioni di questa sessione di calciomercato: "L'Inter si deve preoccupare di Ramos al Milan e Kolo Muani alla Juventus? Ma no. L’Inter è ancora la più forte in Italia. Anche per questo, dopo il mancato arrivo di Palestra e Nico Paz i tifosi sono forse un po’ infastiditi, ma non certo preoccupati. Sanno bene che l’Inter rimane davanti a tutte"