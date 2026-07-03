Filippo Galli commenta Ramos: "Attaccante da doppia cifra in Italia, ma avrà bisogno di tempo"

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Le considerazioni dell'ex difensore e dirigente del Milan Filippo Galli in merito a tutti i temi di attualità relativi alla situazione rossonera

Dopo settimane di agonia e perplessità, l'estate del Milan sembra aver finalmente preso forza e continuità. Il calciomercato rossonero ha sin qui regalato Cissè e Gonçalo Ramos, da poco ufficializzato, decisivo col suo Portogallo nell'ultima sfida contro la Croazia. Questo anche per merito dell'importante impronta che sta provando a dare mister Amorim, al centro del progetto rossonero sia da allenatore che da manager. Nonostante questo però, il mercato in uscita per il Milan potrebbe rivelarsi più netto rispetto a quello in entrata. Di questo e molto altro ha parlato così l'ex difensore e allenatore rossonero, Filippo Galli. Le sue dichiarazioni a Telelombardia:

Su Gonçalo Ramos

"E' un attaccante che per me dovrebbe segnare almeno 10 gol in campionato, ma è troppo presto per giudicare o commentare, lasciamolo giocare ed esprimersi. Tanto dipenderà da che tipo di rosa avrà il Milan e come intenderà giocare Amorim. Oltre a lui servirà qualità nel reparto offensivo".

Il momento di Leao

"Mi sembra si sia messo sul mercato da solo, sappiamo poi che se Amorim utilizzerà due seconde punte lui in quel ruolo lì fa fatica. Magari andrebbe ceduto per poi investire i suoi soldi su un difensore o meglio, trequartista di qualità..".

Proprio Liberali?

"Sappiamo tutti come è andata, il ragazzo ha fatto le sue scelte e va bene così. E' un peccato, ma al Como troverà un ambiente competitivo, vedremo se troverà anche spazio".