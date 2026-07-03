Gol di Gonçalo Ramos al 94°: il record statistico con il Portogallo
Prima di questa notte il neo centravanti del Milan, l'attaccante Gonçalo Ramos, aveva giocato solamente 12 minuti in questo Mondiale nella gara di apertura pareggiata contro la Repubblica Democratica del Congo. Dopo due panchine consecutive, il CT Roberto Martinez, sotto di un gol poco dopo l'ora di gioco nel sedicesimo contro la Croazia, lo ha mandato in campo. La nuova punta rossonera ha ripagato la fiducia e di testa allo scadere ha segnato il gol qualificazione.
GOL RAMOS, IL RECORD STATISTICO CON IL PORTOGALLO
Dopo la tripletta inflitta alla Svizzera negli ottavi di finale dell'ultimo Mondiale, si tratta del quarto gol di Ramos in una rassegna iridata. È anche un gol che porta con sè un record statistico per il Portogallo, come ha scritto l'account Opta Paolo sui propri canali social: "Quella di Gonçalo Ramos (93:09) contro la Croazia è stata la rete decisiva per la vittoria più tardiva mai segnata dal Portogallo in una gara della Coppa del Mondo. Istinto".
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