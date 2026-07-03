La maglia di Ramos arriva nel Milan store. Tutto confermato: indosserà la 9
Il Milan store si arricchisce di un nuovo pezzo da collezione, un pezzo che è stato il più costoso della storia del club. Nel negozio ufficiale del Diavolo, è arrivata la maglia ufficiale rossonera di Gonçalo Ramos. Tempismo perfetto, dopo l'annuncio ufficiale di martedì scorso, il nuovo centravanti rossonero ha ben pensato di segnare un gol molto bello e decisivo per il Portogallo che ha così trionfato contro la Croazia e si è guadagnato il pass per gli ottavi di finale del Mondiale.
MAGLIA DI RAMOS AL MILAN STORE: INDOSSERÀ LA 9
Nel comunicato, all'interno della parte testuale, non c'era scritto che maglia avrebbe indossato Gonçalo Ramos. C'era però un indizio nella foto: la sagoma dell'attaccante nella penombra con il numero 9 ben illuminato in mezzo al petto. C'erano pochi dubbi a riguardo e questa foto scattata allo store del Milan li fuga tutti quanti: Gonçalo Ramos indosserà la maglia numero 9 del Milan e cercherà di sconfiggere la celebre maledizione che solamente Olivier Giroud è riuscito a scalfire.
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