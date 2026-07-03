MN - Fedele ammette: "L'unico rimpianto che ho per la dirigenza è Tare"

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In esclusiva per la redazione di MilanNews.it, il noto giornalista e tifoso rossonero Furio Fedele ha parlato così dei vari temi di attualità sul mercato milanista e non solo. Per i rossoneri si sa, questo è un periodo e momento di piena transizione. Dopo aver passato un mese di giugno tra riflessioni, ritardi e una serie di meeting per scegliere dirigenti e allenatore, la stagione del Milan sembra, finalmente aver preso il decollo. Sarà infatti un mercato di ricostruzione per il Diavolo, sotto la guida del suo nuo tecnico Ruben Amorim. Quindi, queste le considerazioni di Fedele. Dall'addio di Massimiliano Allegri all'arrivo di Ruben Amorim, passando per la conferma (oppure no) di Luka Modric anche per questa stagione.

Ecco a voi un estratto delle sue parole:

"Posso essere sincero? Mi ha stupito Gerry Cardinale e la momentanea vicinanza fisica al club. Quando è tornato a Milano per fare i vari meeting e riunioni credo sia stato un piccolo passo importante, vista la situazione tragica che c'era e c'è anche adesso. Purtroppo Allegri ha rovinato tutto. La Champions serviva come il pane, e di questo ne paga le conseguenze tutto il Milan. E' stato incredibile arrivare quinti dopo aver passato metà campionato secondi e terzi in classifica, era troppo bello per essere vero. Devo anche ammettere che la dirigenza ha sbagliato molte volte, e l'unico che oggi rimpiango è Igli Tare..".