Nove rossoneri su undici agli ottavi del Mondiale: oggi le ultime tre gare dei sedicesimi

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Il programma dei sedicesimi del Mondiale si avvia alla conclusione: otto rossoneri su dieci hanno guadagnato l'accesso agli ottavi

Si è quasi esaurito il programma dei sedicesimi dei Mondiali. Oggi si conclude con le ultime tre gare di questo turno, con il piatto forte a mezzanotte con la sfida tra i Campioni del Mondo dell'Argentina e il piccolo Capo Verde che vuole continuare a sognare in grande. La giornata si aprirà alle ore 20 con la sfida tra l'Australia e l'Egitto: chi vince ha una grandissima opportunità. Infine alle ore 3.30 della notte italiana, l'ultima gara con lo scontro tra Colombia e Ghana. Oggi non ci sarà nessun rossonero coinvolto.

MONDIALI, NOVE ROSSONERI SU UNDICI AGLI OTTAVI

Degli undici rossoneri partiti per questi Mondiali (considerato anche Gonçalo Ramos che si è aggiunto in corsa), tutti si erano riusciti a qualificare per i sedicesimi: due hanno dovuto abbandonare però la competizione proprio in questa fase. Si tratta di Pervis Estupinan, eliminato con il suo Ecuador, e di Luka Modric (rossonero non più di fatto ma potenzialmente) con la Croazia. Sono dunque otto i milanisti acceduti agli ottavi di finale, quasi tutti sanno già il loro avversario. Domani alle 23, seconda gara degli ottavi, vedrà Maignan e Rabiot con la Francia scendere in campo contro la sorpresa Paraguay. Nella notte tra domenica e lunedì il Messico di Santi Gimenez affronta l'Inghilterra alle ore 2. Lunedì sera alle ore 21 supersfida tra il Portogallo di Leao e Ramos contro la Spagna. Nella notte tra lunedì e martedì, alle 2, gli Stati Uniti di Pulisic incontrano il Belgio di Saelemaekers e De Winter: qualcuno dovrà salutare. Martedì alle 22 in campo la Svizzera di Jashari: ancora non si conosce l'avversario, o la Colombia o il Ghana.