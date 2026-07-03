La pagella di Leao: "Devastante sulla sinistra. Imprendibile"
Nella notte italiana si è visto un super Rafael Leao, come forse non si vedeva da tantissimo tempo. Prima titolarità in questo Mondiale per il numero 10 rossonero che era sempre entrato nei minuti finali nelle tre gare del girone. Il milanista ha ripagato ampiamente la fiducia in lui riposta con una grandissima partita sulla fascia sinistra, coronata dall'assist decisivo pennellato sulla testa del futuro compagno (forse) Gonçalo Ramos che ha incornato in fondo alla rete.
LEAO IMPRENDIBILE, LA PAGELLA
La prestazione di Rafael Leao contro la Croazia è stata talmente positiva che la redazione di DAZN, nelle sue pagelle, lo ha premiato con un 8 pieno. Questo il giudizio che gli è stato riservato: "Devastante sulla sinistra. Colpisce la traversa al 58' con un destro a giro, poi confeziona l'assist decisivo per il gol di Ramos: cross perfetto con il destro dalla trequarti. Imprendibile per la difesa croata"
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