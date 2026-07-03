Leao: "Ho avuto stagione complicata. Oggi Diogo Jota ci ha aiutato"

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Al termine di Portogallo-Croazia 2-1, Rafael Leao è intervenuto in zona mista parlando delle sue condizioni e di Diogo Jota

Tra i migliori in campo del Portogallo, che ha sconfitto all'ultimo respiro la Croazia a Toronto nei sedicesimi di finale del Mondiale, figura sicuramente il milanista Rafael Leao. Non solo per l'assist meraviglioso sulla testa di Gonçalo Ramos al minuto 94 ma in generale per essere stato, sin dal primo tempo, uno dei più pericolosi di tutta la sua squadra: anche per questo il CT Roberto Martinez lo ha tenuto in campo dall'inizio alla fine. Al termine della gara, come riportata da A Bola, Leao ha parlato in zona mista.

LEAO, JOTA CI HA AIUTATO: PER ME STAGIONE COMPLICATA

Le dichiarazioni di Rafael Leao dopo la vittoria del Portogallo sulla Croazia: "Ho avuto una stagione molto complicata a livello di infortuni e, con una partita di questa intensità, si è trattato solo di stanchezza. Ma quando la squadra ha questo spirito, la fatica scompare e sono andato avanti fino all'ultimo minuto. Anche con la stanchezza alla gamba destra, sono riuscito a fare l'assist. Spingevamo tutti nella stessa direzione ed è questo che ci ha regalato la vittoria. Ci abbiamo creduto fin dall'inizio. C'è stato un fattore extra che si è rivelato cruciale: Diogo Jota, che è sempre con noi e ci ha aiutato anche in questo"