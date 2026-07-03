Tanti auguri a Mike Maignan, capitano del Milan! Il messaggio del club
Tanti auguri a Mike Maignan, capitano e portiere del Milan! Il francese, estremo difensore rossonero dall'estate del 2021 quando venne chiamato per raccogliere l'eredità di Gianluigi Donnarumma e capitano dall'anno scorso, compie oggi 31 anni. I festeggiamenti arriveranno direttamente nel ritiro della Nazionale francese in Nord America: domani la squadra transalpina gioca già il suo ottavo di finale, a New York alle ore 22 contro quel Paraguay che ha eliminato la Germania ai rigori e sogna un nuovo scalpo.
TANTI AUGURI MAIGNAN, IL MESSAGGIO DEL CLUB
Quest'anno Mike Maignan giocherà la sua sesta stagione con il Milan. In totale, a difesa dei pali rossoneri, ha collezionato già 204 presenze totali considerando tutte le competizioni. A Milanello si è affermato come uno dei portieri migliori del mondo. Il Milan su Instagram lo ha festeggiato così: "Festeggiando il solo e l'unico Magic Mike Maignan nel giorno in cui compie 31 anni".
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