Tanti auguri a Mike Maignan, capitano del Milan! Il messaggio del club

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Mike Maignan compie oggi 31 anni: il messaggio del club per il capitano e portiere del Milan

Tanti auguri a Mike Maignan, capitano e portiere del Milan! Il francese, estremo difensore rossonero dall'estate del 2021 quando venne chiamato per raccogliere l'eredità di Gianluigi Donnarumma e capitano dall'anno scorso, compie oggi 31 anni. I festeggiamenti arriveranno direttamente nel ritiro della Nazionale francese in Nord America: domani la squadra transalpina gioca già il suo ottavo di finale, a New York alle ore 22 contro quel Paraguay che ha eliminato la Germania ai rigori e sogna un nuovo scalpo.

TANTI AUGURI MAIGNAN, IL MESSAGGIO DEL CLUB

Quest'anno Mike Maignan giocherà la sua sesta stagione con il Milan. In totale, a difesa dei pali rossoneri, ha collezionato già 204 presenze totali considerando tutte le competizioni. A Milanello si è affermato come uno dei portieri migliori del mondo. Il Milan su Instagram lo ha festeggiato così: "Festeggiando il solo e l'unico Magic Mike Maignan nel giorno in cui compie 31 anni".